Achilles verhuurt Migiel Zeller aan TEC

GROESBEEK - Achilles'29 heeft Migiel Zeller verhuurt aan TEC.

De centrumverdediger maakt het seizoen af bij de tweede divisionist uit Tiel, die de afgelopen weken al flink actief was op de transfermarkt.

Bij Achilles kwam Zeller niet meer in de plannen voor. Hij verloor zijn basisplaats en werd in de winterstop verbannen naar Jong Achilles. De Groesbeekse club heeft nu problemen centraal achterin, omdat Coen Gortemaker met een infectie voorlopig is uitgeschakeld. Met Barry Beijer en Mart Raterink is het centrum nu karig bezet en daarom wil de hekkensluiter in de eerste divisie nog een extra centrale verdediger aantrekken.

De proefspelers Tom Menting Wageningen (ex-De Graafschap) en Reda Kharchouch (Ajax amateurs) zijn weer vertrokken bij Achilles.