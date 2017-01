Twee viaducten bij snelweg A348 dit weekend dicht

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

VELP - Door bouwwerkzaamheden is het dit weekend niet mogelijk om onder twee viaducten in de A348 door te rijden. De werkzaamheden zijn onderdeel van de vervanging van twee viaducten in de snelweg tussen Velp en Rheden.

Bij het viaduct Biljoen tussen Velp en Rheden wordt gewerkt vanaf vrijdag 10.00 uur tot en met uiterlijk maandag 5:00 uur. De op- en afritten van de A348 blijven bereikbaar. Wel wordt het verkeer vanaf Velp (N785) richting Zutphen omgeleid via de A348 over het Velperbroekcircuit. Het verkeer op de A348 bij afslag Velp wordt omgeleid via afslag Rheden. Viaduct Overhagen Bij het viaduct Overhagen (bij bedrijventerrein de Beemd) in Velp wordt gewerkt vanaf zaterdag 06.00 uur tot en met zondag 22:00 uur. Via de Rietganssingel is het viaduct niet bereikbaar voor auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen wel onder het viaduct door. Bedrijventerrein de Beemd blijft bereikbaar via de A348. Na deze werkzaamheden worden half februari de tijdelijke verkeersmaatregelen op de A348 verwijderd. De vervanging van de viaducten Biljoen en Overhagen is dan klaar.

