Oud-presentator Will Simon (Opsporing Verzocht) overleden

Foto: René van de Esschert

APELDOORN - AVRO-coryfee Will Simon uit Apeldoorn is donderdagavond op 87-jarige leeftijd overleden. Simon was vooral bekend als presentator van Opsporing Verzocht.

Simon stierf in zijn woonplaats. Dat meldt zijn familie. In februari vorig jaar presenteerde Simon voor het laatst een aflevering van Opsporing Verzocht. De Apeldoorner hielp bij het oplossen van een meer dan 40 jaar oude zaak. Simon leed al jaren aan prostaatkanker. Het is volgens zijn stiefzoon René van de Esschert aannemelijk dat hij hier ook aan is overleden, aangezien hij uitzaaiingen had. Vanaf de jaren 80 tot 1991 presenteerde de journalist het opsporingsprogramma. Over een kleine maand zou Simon 88 jaar zijn geworden. Hij wordt in besloten kring begraven.