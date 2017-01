Kappen van bomen wordt makkelijker

WINTERSWIJK - Het kappen van bomen in tuinen en op erven moet als het aan het college van Winterswijk ligt, grotendeels vergunningsvrij. Het plan past bij het streven van de gemeenteraad naar minder regelgeving.

Het voorstel geldt voor bomen met een maximale omtrek van een meter. 'Alleen karakteristieke erfbeplanting met eiken, beuken, lindes, kastanjes en walnootbomen valt niet onder deze vrijstellingsregeling', aldus de gemeente. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel.

Volgens Winterswijk is de beeldbepalende en cultuurhistorische waarde van kleine bomen dusdanig beperkt, dat bescherming via een vergunningstelsel niet nodig is.