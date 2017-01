Uitgebrande auto mogelijk betrokken bij plofkraak Didam

Foto: Roland Heitink

BEEK GEM MONTFERLAND - In het buitengebied van Beek (gemeente Montferland) brandde in de nacht van donderdag op vrijdag een Seat-personenwagen volledig uit. De politie gaat uit van brandstichting. De politie sluit niet uit er een verband is met de plofkraak de nacht ervoor in Didam, maar weet dat niet zeker. Dat wordt nog onderzocht.

De eerste melding van de brand, die woedde aan de Berkenlaan, kwam rond 00.15 uur. Volgens de politie is de auto daar gedumpt, waarna die in brand in gestoken. De auto blijkt eind oktober in Beuningen te zijn gestolen. Het vuur was moeilijk te blussen, omdat de tank ook vlam had gevat. De auto was niet meer te redden. Een ooggetuige heeft een lichtkleurige auto weg zien rijden bij de brandende auto. De politie hoopt dat nog meer getuigen zich melden.