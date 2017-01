Gestolen auto brandt uit in buitengebied

BEEK GEM MONTFERLAND - In het buitengebied van Beek (gemeente Montferland) brandde in de nacht van donderdag op vrijdag een Seat-personenwagen volledig uit.

De eerste melding van de brand, die woedde aan de Berkenlaan, kwam rond 00.15 uur. Volgens de politie is de auto daar gedumpt, waarna die in brand in gestoken.

Het vuur was moeilijk te blussen, omdat de tank ook vlam had gevat. De auto was niet meer te redden. De politie denkt dat het gaat om een gestolen auto en doet onderzoek.