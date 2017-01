Fraser: 'Als je van Feyenoord kan winnen...'

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser was na afloop van Vitesse-Feyenoord (2-0) in euforie. De trainer zag weer eens waar zijn ploeg tot in staat is.

'Dit was een uitstekende tegenstander. We hebben eind vorig jaar wel ervaren dat dit een kampioensploeg is (toen verloor Vitesse met 3-1 in De Kuip). Des te meer waardering heb ik voor deze winst', zo vertelt de trainer.

'Als je van Feyenoord kan winnen..'

Door de overwinning staat Vitesse voor het eerst sinds 16 jaar in de halve finale van de beker. 'Nu we de halve finale halen en misschien wel de finale halen zegt iedereen wel: dit is een mooi seizoen. We lieten vandaag zien waartoe we in staat zijn. Dat hebben we eerder te weinig laten zien. En ja, ik denk dat Vitesse de beker kan winnen. Als je van Feyenoord kan winnen, waarom dan niet van de rest. Maar elke andere ploeg denkt er ook zo over.'

Foto: Wil Kuijpers

Nu heeft Vitesse een uitwedstrijd bij Sparta geloot. De trainer denkt dat dat een moeilijke wedstrijd wordt. 'Maar als we brengen wat we vandaag brachten, dan maakt de tegenstander niet uit.'