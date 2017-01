Geen slibstort in Redichemse Waard, tenzij...

CULEMBORG - De Culemborgse gemeenteraad wilde zich donderdagavond niet in harde bewoordingen uitspreken tegen slibstort in de Redichemse Waard. Duidelijk werd wel dat de raad er in overgrote meerderheid niet op zit te wachten. Alleen als de natuur en recreatiemogelijkheden er baat bij hebben, is slibstort een optie.

Samen in gesprek

De komende tijd gaan alle betrokkenen partijen met elkaar in gesprek om te zoeken naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. In die tijd zal er ook meer duidelijkheid moeten komen over de slibstortvergunning die al in 1986 werd afgegeven, waardoor er nu, 30 jaar later, vraagtekens zijn over de geldigheid hiervan.

Natuur en recreatie

De Redichemse Waard is voor veel Culemborgers een waardevolle plek. Er wordt in de zomer volop gezwommen, gezeild en gewandeld. In de samenleving is dan ook veel weerstand tegen de slibstort. Gevreesd wordt dat het verontdiepen van de plas met licht vervuild slib ten koste gaat van natuur en recreatie. De eigenaren van de Redichemse Waard bestrijden dit. Eerder dreigde één van de eigenaren al met een gang naar de rechter als de gemeente niet meewerkt aan de slibstort.