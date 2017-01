Voor Van Wolfswinkel telt alleen de bekerwinst

ARNHEM - Vitesse heeft donderdagavond voor een enorme stunt gezorgd in het bekertoernooi. Voor het eerst sinds 2001 staat de ploeg in de halve finale, tot groot geluk van Ricky van Wolfswinkel.

'Iedereen is helemaal leeg. Er zijn er nog weinig die een stap kunnen zetten', zo vertelde de spits na afloop. Dat is ook wel logisch aangezien de strijd enorm aanwezig was bij Vitesse donderdagavond.

'De spirit was enorm. We zijn nu al ver in de beker, we hebben misschien niet de moeilijkste tegenstanders gehad, maar we staan nu wel in de halve finale. We zijn al heel ver, maar nu moeten we de beker winnen.'

En dat kan zomaar in het seizoen dat Ricky van Wolfswinkel terugkeerde in Arnhem. 'Haha, ja het moet niet gekker worden. Nee, er is maar een focus. We moeten deze beker winnen en daarvoor hebben we al een hele zware en hoge horde genomen.'

'We hopen in de finale te komen'

Voor Vitesse zijn er nog twee hordes te nemen. Te beginnen tijdens de halve finale bij Sparta Rotterdam. 'We moeten ze allemaal verslaan. We hopen natuurlijk in de finale te komen, dat is leuk. Maar uiteindelijk moeten we hem wel winnen.'