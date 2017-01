Vitesse tegen Sparta in halve finale van de beker

ARNHEM - Vitesse heeft in de halve finale Sparta Rotterdam geloot. Oud-Vitessenaar Nicky Hofs zorgde ervoor dat de Arnhemmers een uitwedstrijd spelen.

Het is de eerste keer in zestien jaar dat Vitesse de halve finale van de beker heeft gehaald. Dat kwam doordat de Arnhemmers donderdagavond Feyenoord versloegen in de kwartfinale (2-0).

De halve finale wordt gespeeld op 28 februari, 1 maart of 2 maart.

Op 30 april is de finale van de beker.