Trotse Vitesse-aanvoerder Kashia: 'We kunnen de bekertitel al ruiken'

ARNHEM - Vitesse-aanvoerder Guram Kashia wilde sterven voor de beker. Vandaag liet hij dat ook op het veld zien. De verdediger was heersend achterin en hielp de Arnhemmers zelfs op een 1-0 voorsprong tegen Feyenoord. Mede door zijn goal staat het team nu voor het eerst sinds 2001 in de halve finale van de beker.

'Ik ben trots op het team, op het publiek en op mezelf. Ik had nog niet gescoord dit seizoen en ik ben nu heel blij dat ik gescoord heb in deze wedstrijd. Door deze winst maken we onze fans heel erg blij, we zijn nu dichtbij een heel heel heel grote prijs.'

Guram Kashia speelde al zes jaar voor Vitesse, maar was nog nooit zo dichtbij een prijs. 'Ik kan de bekertitel al een beetje ruiken. Dit is de kans om historie te maken. Dit is een kans voor mij en voor Vitesse om iets groots te bereiken. Ik ga dood, of ik win. Het is nog twee wedstrijden en we gaan er 100 procent voor.'

Trots op supporters

Daarnaast had Kashia nog lovende woorden over voor het publiek. 'Zij waren vandaag ongelofelijk goed. Ze hebben ons vandaag tot een hele sterke ploeg gemaakt. Ik heb de support op het veld gevoeld, het publiek kwam met mij in de duels en het gaf heel veel energie. Zoiets moet je niet onderschatten, het publiek maakte een groot verschil.'