Vier verrassende bekeroverwinningen van Vitesse tegen topclubs

ARNHEM - Het was donderdagavond een mooie avond voor Vitesse. Voor het eerst in de historie wisten de Arnhemmers Feyenoord te verslaan in de beker (2-0). Het is echter niet de eerste keer dat Vitesse een topclub uit het bekertoernooi knikkert. Een overzicht van vier verrassende bekeroverwinningen.

29 januari 2000 PSV - Vitesse 0-2

De Arnhemmers traden begin januari 2000 in Eindhoven aan tegen het op dat moment sterke PSV. De Eindhovenaren zouden zich later dat seizoen kronen tot landskampioen. Een zege in het bekertoernooi leek dus onwaarschijnlijk voor Vitesse. Tot verbazing van iedereen gingen de Arnhemmers uiteindelijk toch met de zege aan de haal. Arco Jochemsen en Pierre van Hooijdonk schoten met scherp die dag. Vitesse strandde uiteindelijk in de halve finale van het toernooi tegen de latere winnaar Roda JC.

26 januari 2001 Ajax - Vitesse 1-2

Het bekerlot was Vitesse een jaar later wederom niet gezind. De Arnhemmers moesten in de Amsterdam Arena spelen tegen Ajax. De hoofdstedelingen kwamen door Tomas Galasek al vroeg aan de leiding en lang leek het erop of het bekeravontuur van Vitesse geen lang leven beschoren zou zijn. Zes minuten voor tijd kopte aanvaller Matthem Amoah echter als een duveltje uit een doosje de gelijkmaker binnen. De Belgische invaller Gert Claessens besliste in de sudden death het duel met een halve omhaal. Het bekertoernooi eindigde voor Vitesse wederom in de halve finale. FC Twente bleek na strafschoppen de betere.

18 december 2014 Ajax - Vitesse 0-4

Na overwinningen op VVSB (1-2) en FC Dordrecht (2-1) stond het affiche tegen Ajax in de achtste finales van de beker op het programma. Opnieuw was de Amsterdam Arena het strijdtoneel. En ook toen zouden de Arnhemmers - destijds getraind door de huidige Ajax-trainer Peter Bosz - doorbekeren. Bertrand Traoré zette de bezoekers al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Zakaria Labyad verdubbelde met een heerlijk afstandsschot nog voor rust de score. Wederom Traoré en Valeri Kazaishvili zetten de 0-4 eindstand op het bord. In de kwartfinales zette de latere bekerwinnaar FC Groningen de Arnhemmers echter met dezelfde uitslag weer met beide voeten op de grond.

26 januari 2017 Vitesse - Feyenoord 2-0

Voor de vijfde keer in de historie kruisten Vitesse en Feyenoord donderdagavond de degens in het bekertoernooi. De vier voorgaande keren waren een prooi voor de Rotterdammers. De Arnhemmers hoopten een einde te maken aan die streak. In een moeizame eerste helft waren er weinig kansen aan beide kanten. Na rust kopte aanvoerder Guram Kashia de thuisploeg op voorsprong. Niet veel later besliste Adnane Tighadouini de wedstrijd. Zo staat Vitesse voor het eerst in 16 jaar in de halve finale van de KNVB Beker.

Zie ook: Enorme stunt Vitesse: voor het eerst sinds 16 jaar in halve finale beker