VVD-raadslid Apeldoorn: 'Privacy kinderen in gevaar'

APELDOORN - Kinderen uit klas 1 van het voortgezet onderwijs in Apeldoorn hebben een uitnodiging gekregen van Centrum voor Jeugd en Gezin voor een onderzoek. Daarvoor moeten ze een vragenlijst invullen en deze twee maanden bewaren in hun tas. VVD-raadslid Jenny Elbertsen vraagt zich af of de privacy van de scholieren daarmee niet in het gevaar komt.

Elbertsen vindt het verzoek van CJG aan de kinderen 'bizar' en vindt dat dat anders moet. De VVD-fractie stelt nu in een brief aan het college van burgemeester en wethouders dat het schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van het kind als gevoelige informatie zo makkelijk op straat kan komen. Ze stelt daarbij vraagtekens bij het verantwoordelijkheidsgevoel van het CJG en vraagt zich af welke maatregelen de wethouder gaat nemen.