'Ben je al ongesteld?', ophef om vragen aan tieners in onderzoek

Vragen van de lijst die kinderen moeten invullen

APELDOORN - Een enquête invullen over je privésituatie: Ben je al ongesteld? Heb je thuis voldoende te eten? Best gevoelige informatie, zeker voor tieners van een jaar of 12 à 13. Geen informatie die je in je schooltas wil bewaren. Maar juist dat is het probleem in Apeldoorn, vindt de lokale VVD.

Kinderen uit klas 1 van het voortgezet onderwijs in Apeldoorn hebben een uitnodiging gekregen van het Centrum voor Jeugd en Gezin voor een onderzoek. Ze moeten een vragenlijst invullen en deze twee maanden bewaren in hun tas. VVD-raadslid Jenny Elbertsen vraagt zich af of de privacy van de scholieren daarmee niet in gevaar komt. Ze zet daarbij vraagtekens bij het verantwoordelijkheidsgevoel van het CJG en vraagt zich af welke maatregelen de wethouder gaat nemen. Elbertsen noemt het verzoek van CJG aan de kinderen 'bizar' en vindt dat het anders moet. De VVD-fractie stelt nu in een brief aan het college van burgemeester en wethouders dat het schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van het kind als gevoelige informatie zo makkelijk op straat kan komen. De brief moet bewaard worden, omdat een jeugdverpleegkundige vanaf 30 januari de kinderen in de maanden die daarop volgen uit de klas haalt. Kennelijk is niet bekend op welke dag je aan de beurt bent, dus moet de brief te allen tijden meegenomen worden.