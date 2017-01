Zaltbommel werkt niet mee aan komst windmolens

BRUCHEM - De gemeenteraad van Zaltbommel wil niet verder meewerken aan de komst van drie windmolens langs de A2. Een meerderheid van de raad heeft dat donderdagavond besloten. Er is veel weerstand van omwonenden tegen de plannen van een viertal initiatiefnemers om deze windmolens neer te zetten in een gebied tussen de snelweg A2 en het spoor.

Het is nog lang niet zeker dat de windmolens er nu ook echt niet komen. Het provinciebestuur heeft eerder laten weten dat de initiatiefnemers naar de provincie kunnen stappen. Die zal dan uiteindelijk meewerken en zelf met een zogeheten inpassingsplan komen. Zaltbommel kan dan alsnog gedwongen worden de drie windmolens toe plaatsen. De omwonenden hopen dat in een later stadium alsnog zal blijken dat de windturbines er volgens de geldende regels met betrekking tot overlast toch niet mogen komen.