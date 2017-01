Chimpansee geholpen aan zaakje en Achilles'29 moét winnen: dit is er vandaag in het nieuws.

ARNHEM - Een mannetjes chimpansee uit Burgers' Zoo wordt geopereerd om weer vruchtbaar te worden, in Putten wordt een joods monument onthuld en grijpt Achilles'29 de laatste strohalm? Dit is het nieuws van vrijdag 27 januari.

Hersteloperatie mannetjes chimpansee

Een 41-jarige chimpansee moet vandaag een wel heel bijzondere operatie ondergaan. Bij het dier wordt een sterilisatie ongedaan gemaakt die in augustus 2002 werd verricht. Destijds was niet duidelijk tot welke 'ondersoort' de chimpansee behoorde. Om een genetisch gezonde dierentuinpopulatie te behouden, werd hij gesteriliseerd. Door de verbeterde techniek is het nu wel mogelijk om zijn ondersoort te achterhalen. Hij behoort tot de Westelijke ondersoort. Omdat nageslacht hiervan zeer gewenst is, wordt zijn sterilisatie ongedaan gemaakt door urologen van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en een dierenarts van Burgers' Zoo in Arnhem.

Onthulling Joods monument

In Putten wordt een monument onthuld ter nagedachtenis aan een onderbelicht hoofdstuk uit de geschiedenis: het Joodse werkkamp dat vanaf de zomer tot begin oktober 1942 was gevestigd in het kasteel en latere hotel De Vanenburg. De Vanenburg was een van de ruim 50 Joodse werkkampen die door de bezetter werden ingericht. De gevangenen moesten werken aan de wegen in de omgeving van Putten en aan de droogmaking van de Zuiderzee. Op het hoogtepunt zaten er zo'n 150 dwangarbeiders. Met een herdenking en monument willen de initiatiefnemers het drama een plek geven.

Weer belangrijke wedstrijd Achilles'29

Het blijft een terugkerend verhaal: een alles-of-nietswedstrijd voor Achilles'29. De Groesbekers staan op de laatste plaats in de Jupiler League en er moet haast een wonder gebeuren willen ze niet degraderen naar de Tweede Divisie. De achterstand op de 'veilige' negentiende plaats bedraagt op dit moment twaalf punten. De ploeg won dit seizoen pas één wedstrijd en speelde twee keer gelijk. De overige achttien wedstrijden dolf Achilles'29 het onderspit. Een goed resultaat (lees: een zege) is een absolute noodzaak. Achilles'29 speelt om 20.00 in eigen huis tegen Helmond Sport, de huidige nummer zes in de Jupiler League.