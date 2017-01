Jan Kottelenberg nieuwe burgemeester van Neder-Betuwe

LOCHEM - De Lochemse wethouder werk, inkomen en mobiliteit maakt na ruim tien jaar een nieuwe stap naar het burgemeesterschap van Neder-Betuwe. Het lijkt hem een prachtige nieuwe uitdaging, zegt hij via Twitter.

Kottelenberg is sinds 2006 wethouder in Lochem en wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De gemeenteraad heeft dit donderdagavond in een extra raadsvergadering op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten. Verwacht wordt dat de CDA-er op 7 april 2017 tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt geïnstalleerd door de commissaris van de Koning in Gelderland.

Kottelenberg opvolger Veerhoek

Jan Kottelenberg volgt Kees Veerhoek op, die op 1 april 2017 met pensioen gaat. Op 14 maart 2008 werd Veerhoek eerste burger in Neder-Betuwe. Zes jaar later volgde zijn herbenoeming. Na een burgemeesterschap van ruim negen jaar neemt hij eind maart afscheid van inwoners, bestuurders, ondernemers en medewerkers van Neder-Betuwe.

De gemeenteraad omschrijft Jan Kottelenberg als 'een professionele bestuurder die graag contacten legt en onderhoudt met de bevolking.' De raad ziet in hem een verbinder en een netwerker, 'zowel binnen Neder-Betuwe, als in de samenwerking met andere gemeenten en hogere overheden. Waar nodig neemt hij de regie in handen om doelen te bereiken. Minstens net zo graag werkt hij samen met anderen aan het benutten van nieuwe mogelijkheden en kansen voor onze gemeente.' De gemeenteraad ziet in hem ook een verbindende en gedreven burgemeester voor de gemeentelijke organisatie. Zo valt op de website van de gemeente Neder-Betuwe te lezen.

Geboren en getogen in Lochem

Jan Kottelenberg is in april 1958 in Lochem geboren. Hij is opgegroeid in de buurtschap Zwiep, waar de familie sinds 1600 woont. Na de lagere school in Lochem heeft hij de middelbare school in Zutphen doorlopen. Daarna studeerde hij rechten in Groningen. In 1980 ging hij terug naar Zwiep om daar het bedrijf van zijn ouders over te nemen. Naast het agrarisch melkveebedrijf is Jan Kottelenberg altijd bestuurlijk actief geweest. Hij was bestuurder bij LTO, ruim 12 jaar lid van Provinciale Staten van Gelderland en had commissariaten in het bedrijfsleven bij o.a. Rabobank en Friesland Foods. Kottelenberg is getrouwd met Marijke, samen hebben zij vier kinderen.

