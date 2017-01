Beantwoorden vragen Provinciale Staten kost bijna 160.000 euro

ARNHEM - De Provinciale Staten hebben afgelopen jaar bijna 160.000 euro uitgegeven om schriftelijke vragen te beantwoorden. En alle ingediende moties van de 50Plus en de PVV in 2016 zijn verworpen. Onder andere deze statistieken zijn op te maken uit het jaarverslag van de Provinciale Staten.

De Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland. Ook bepalen de Provinciale Staten in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten (= het dagelijks bestuur van de provincie) moet uitvoeren en houden zij hier toezicht op.

In het jaarverslag valt te lezen dat er de afgelopen twaalf maanden 133 schriftelijke vragen zijn gesteld. Dit zijn vragen over onder andere de snelheidsverhoging op wegen naar 130 kilometer per uur, de dumping van drugsafval in Gelderland en de begroting voor de start van de Giro d'Italia in onze provincie.

Zie ook:

'Het beantwoorden van een schriftelijke vraag kost ongeveer 1200 euro', meldt griffier Bob Roelofs. Aangezien er het afgelopen jaar door de verschillende fracties 133 vragen zijn gesteld, komt het totale bedrag voor het beantwoorden hiervan op ongeveer 159.600 euro.

Vragenstellenklassement

Koploper in het 'vragenstellenklassement' is de PVV. Die fractie nam bijna een kwart van alle vragen voor haar rekening (30). De VVD volgt op gepaste voet (24 vragen). Rodelantaarndrager is SGP met drie vragen. Deze gingen over de woningbouw in de Regio Rivierenland, glasvezel in het buitengebied en de dunning van bosstroken op de N304.

Overzicht schriftelijke vragen per fractie

PVV 30

VVD 24

Partij voor de Dieren 19

SP 12

CDA 9

GroenLinks 9

PvdA 8

ChristenUnie 8

D66 6

50PLUS 5

SGP 3

Ingediende moties

Naast de gestelde vragen dienden de fracties ook meerdere moties in. Het ging in 2016 over in totaal 85 moties. Hiervan is ruim de helft verworpen (45). Dertien hiervan werden ingetrokken, 27 werden aangenomen.

Opvallend is dat alle moties van de PVV (12) in de Provinciale Staten zijn verworpen. De fractie diende moties in over onder andere de bescherming van vrouwenrechten, het beleidskader op het gebied van onderwijs/de arbeidsmarkt en het Gelderse mediabeleid.

Zie ook: Motie Gelderse PVV 'onbegrijpelijk en ongepast'

Moties verworpen

Van de Partij voor de Dieren werden van de negentien ingediende moties er zestien verworpen. De overige drie werden ingetrokken. Hierbij ging het om moties over onder andere de herinrichting van de N794, het schieten van knobbelzwanen en bestemmingsplannen.

Zie ook: Knobbelzwanen zijn kaalvreters en mogen daarom afgeschoten worden

De drie fracties met het hoogst aantal zetels in de Provinciale Staten - VVD, CDA en D66 - waren op dat gebied wel succes. Al hun moties (twaalf in totaal) werden aangenomen. Het ging om moties over de beloning bij Alliander, de PLUSbibliotheek en het inpassingsplan voor de N348. Dit zijn ook drie van de vier coalitiepartijen. ( de PvdA is de vierde).



Foto: Uit jaarverslag van de Provinciale Staten van Gelderland

Zie ook: Het jaarverslag van de Provinciale Staten