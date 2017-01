Harderwijk: 'Coffeeshop Liberty moet sluiten'

HARDERWIJK - Coffeeshop Liberty aan de Vijhestraat in Harderwijk moet dicht. Dat heeft burgemeester Van Schaik de exploitant donderdag laten weten.

Reden van de sluiting is dat de exploitant niet meer beschikt over een geldige gedoogverklaring. Hij verloor deze toen hij in november 2016 werd veroordeeld omdat hij 104 keer de gedoogde handelsvoorraad in zijn zaak had. Bovendien kreeg hij een straf voor een ondoorzichtige boekhouding. De uitbater krijgt nog wel de kans om tegen het voornemen van Van Schaik te protesteren.

De gemeente Harderwijk staat één coffeeshop toe. Dit betekent dat er, bij sluiting van Liberty, ruimte komt voor een nieuwe. De gemeente wil daarbij de overgangstermijn zoveel mogelijk beperken.