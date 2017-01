Zorgen om plannen Spoorzone Culemborg

Foto: Google streetview

CULEMBORG - De gemeenteraad van Culemborg besluit donderdagavond over de herinrichting van de Spoorzone in Culemborg. In het bestemmingsplan is ruimte voor winkels en bedrijven aan de westkant van het station.

Voorafgaand aan het debat in de Raad spraken meerdere winkeliers hun zorgen uit. Zij vrezen dat een vierde winkelcentrum in Culemborg ten koste gaat van de al bestaande winkels. Een eerder plan voor de herinrichting van de Spoorzone werd afgewezen door Raad van State.