Raad Culemborg stemt in met vierde winkelcentrum

CULEMBORG - De gemeenteraad van Culemborg heeft donderdagavond het bestemmingsplan voor de Spoorzone aangenomen. Het gebied ten westen van station Culemborg wordt heringericht tot een gebied met winkels en horeca.

Voorafgaand aan het debat spraken Culemborgse ondernemers uit onder meer de binnenstad hun zorgen uit over de plannen voor de Spoorzone. Zij vrezen dat het nieuwe winkelcentrum ten koste gaat van de ondernemers elders in de stad. Het CDA deelt het standpunt van de winkeliers. 'Steeds minder mensen gaan winkelen. We hebben 20 procent minder winkels nodig.'

Een meerderheid van de raad stemde donderdagavond ondanks de bezwaren in met de nieuwe plannen voor de Spoorzone. Een zogenaamde plaatsingscommissie gaat erop toezien dat de nieuwe winkels en horeca passen binnen het al bestaande aanbod. De PvdA was één van de voorstemmers: 'Hiermee wordt een buitengewoon lelijk stukje Culemborg opgewaardeerd'.