Laatste bruinvis verlaat Harderwijk

Foto: SOS Dolfijn

ARNHEM - Nena, de laatste bruinvis die bij SOS Dolfijn in Harderwijk verbleef, is vrijgelaten. De jonge walvis is 11 maanden verzorgd nadat ze in maart 2016 op de Duitse kust aanspoelde. Ze is donderdag terugbracht naar zee.

De bruinvis was bij haar vondst vermagerd en haar huid was erg uitgedroogd doordat ze langere tijd op het strand had gelegen. Tijdens de behandeling kreeg Nena geregeld levende vissen aangeboden zodat haar jachtinstinct in tact zou blijven. Gedurende het verblijf bij SOS Dolfijn groeide Nena maar liefst 20 centimeter in lengte en 15 kilogram in gewicht. Het is de laatste keer dat SOS Dolfijn een bruinvis vanuit Harderwijk terug naar zee brengt. De samenwerking met het Dolfinarium is beëindigt en de stichting zoekt een nieuwe locatie. Zie ook: Bruinvis Sven uitgezet, Nena nu de laatste patiënt in Harderwijk SOS Dolfijn stopt samenwerking met Dolfinarium en vertrekt uit Harderwijk