Nijmegen scoort in lijstje beste stedentrips

Foto: Jorge Sáez

NIJMEGEN - Een vijfde plaats voor de Waalstad. Nijmegen is de enige Gelderse stad die is terug te vinden in de top tien van beste bestemmingen voor een stedentrip in eigen land. Dat vinden de bezoekers van reiswebsite Zoover.

Uit de ruim 200.000 beoordelingen die in 2016 op de website werden achtergelaten kwam Maastricht als de nummer één naar voren. Na Maastricht staat Breda op de tweede plaats, gevolgd door Rotterdam en Den Haag. Vorig jaar won Maastricht ook al de Zoover Award voor Beste Stedentrip Nederland. Gebruikers van de website zijn vooral te spreken over de terrasjes en de gezelligheid in de stad. Ze geven Maastricht een 9. Nijmegen scoorde een gemiddelde van 8,4. Uit reacties op de site blijkt dat veel bezoekers vooral het oude centrum kunnen waarderen. Na Nijmegen volgen Haarlem, Roermond, Leeuwarden, Utrecht en Amsterdam.