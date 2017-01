LIVEBLOG: Bekerkraker Vitesse - Feyenoord komt nog niet echt op gang

ARNHEM - Vitesse wil vandaag voor het eerst sinds 2001 de halve finale van het KNVB-bekertoernooi bereiken. Daarvoor moet het wel Feyenoord, de nummer één van de competitie, verslaan.

TUSSENSTAND: 0-0

30e minuut: De jonge middenvelder Julian Calor, die vorige week zijn debuut maakte, heeft het nog moeilijk in deze wedstrijd.

23e minuut: Vitesse en Feyenoord strijden niet alleen om een plek in de halve finale, maar uiteindelijk ook om deze beker.

18e minuut: Een vrije trap van Berghuis wordt stijlvol uit de kruising gehaald door Eloy Room.

13e minuut: Eerste kans voor Vitesse! Maikel van der Werff krijgt de bal uit een hoekschop voor zijn voeten. De volley wordt gekeerd door Jones.

10e minuut: Er gebeurt nog niet veel. Beide ploegen proberen een opening te vinden.

5e minuut: De Zuid-tribune bij Vitesse is behoorlijk vol. Ook werd er flink sfeer gemaakt. Daardoor hangt er nu nog veel rook in het stadion.

20.45 uur: Veel sfeer, veel rook. Veel fakkels. Fluitje heeft geklonken, we gaan beginnen.

20.40 uur: De spelers komen het veld op.

20.35 uur: Inmiddels is de transfer bevestigd. Sheran Yeini gaat terug naar Maccabi Tel Aviv.

20.30 uur: Er is vandaag bij Vitesse sprake van een video-scheidsrechter. Ook kan de scheidsrechter zelf situaties terugkijken op een scherm langs het veld.

20.20 uur: Deze man, Dirk Kuyt, is vaak heel belangrijk voor Feyenoord. Vandaag moet hij eerst zijn invloed uitoefenen vanaf de bank.

20.15 uur: De spelers van Vitesse zijn goed aan het rekken en strekken. Dit moet dan de wedstrijd van het jaar zijn tot zover.

20.05 uur: Dit bord geeft een bekerwedstrijd goed weer. Een kwartfinale is ook een finale.

20.00 uur: Bij Feyenoord staat Jan-Arie van der Heijden in de basis. De middenvelder speelde jarenlang voor de Arnhemmers (2011-2015). Sinds die tijd speelt hij voor de Rotterdammers.

19.55 uur: Adnane Tighadouini en Michiel Kramer inspecteren alvast het veld in GelreDome.

19.52 uur: Geen Yeini in de selectie bij Vitesse. Hij staat in de belangstelling van de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. Mogelijk heeft dat daar mee te maken.

19.50 uur: De opstelling van Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruiswijk; Calor, Baker, Nakamba; Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini.

19.45 uur: Voor Vitesse is de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi vaak ook het einde van het toernooi. In 1990 werd voor de laatste keer de finale gehaald, in 2001 voor het laatst de halve finale. In die halve finale was FC Twente te sterk na penalty's.