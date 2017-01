Wasserette-bar in Nijmegen: wachtend op je was, genieten van een glas

NIJMEGEN - Het is uniek voor Nijmegen en in Nederland komt het ook maar zelden voor. De combinatie van een wasserette en een bar. Op dit moment wordt in de Waalstad de laatste hand gelegd aan De Wit Wasserij Donuts & Bar.

Het idee voor de wasserette annex bar komt van Mark Nijhuis, de eigenaar van hotel Credible aan de Hertogstraat in Nijmegen. Niet om geld wit te wassen, maar omdat hij iets anders wilde met het pand van café d'n Hertog dat voorheen in het pand naast zijn café zat. Nijhuis: 'Vooral tijdens de vierdaagse merkte je dat het concept van die Hollandse kroeg toch heel anders was dan dat van hotel Credible en dit toen ik het daar over had met de eigenaar bleek dat hij zijn zaak wel wilde verkopen.'

'Buiten de deur wassen heeft ook sociaal aspect'

Nijhuis zag onmiddellijk mogelijkheden en besloot er een wasserette in combinatie met een bar van te maken. 'Buiten de deur wassen heeft namelijk ook een sociaal aspect', aldus Nijhuis. Met zijn wasserette mikt hij op studenten en centrumbewoners die zelf geen wasmachine hebben. Of mensen die hun gordijnen of perzische tapijt eens willen wassen. Maar ook bijvoorbeeld op de horeca-ondernemer die zijn was komt doen en onderwijl op zijn laptop door kan werken. Genietend van een vers gebakken donut of een speciaal biertje of wijntje.

Slimmigheidje

De reden dat dit laatste uniek is in Nederland komt omdat de wet het niet toe laat om in de zelfde ruimte alcohol te schenken als waar de was wordt gedraaid. Maar dat heeft Nijhuis opgelost door een slimmigheid: de machines zijn door een glazen wand afgescheiden van het horeca-gedeelte en beide ruimtes hebben ook hun eigen ingang.

Machines hoeven niet stil te staan

Zes professionele wasmachines komen er en vier grote drogers. En als de bar 's avonds sluit voor het publiek hoeven die machines niet stil te staan, want Nijhuis wil behalve de was voor zijn eigen hotel ook 'wasjes' gaan draaien voor anders ondernemers in Nijmegen zoals nagelstudio's, kleine horeca-bedrijven en kappers.

Woensdag 1 februari komen de machines en op 23 februari gaat De Wit Wasserij open.