Meer scholieren naar huis gestuurd

Grafiek: LocalFocus

ARNHEM - In Gelderland zijn in het schooljaar 2015/2016 meer middelbare scholieren geschorst of weggestuurd. Het gaat om een stijging van 0,1% ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie.

In Gelderland mag 0,4% van alle leerlingen in het middelbaar onderwijs niet meer naar school. Dit getal ligt 0,2% onder het landelijke cijfer van 0,6%. De provincie staat met een zesde plek in de middenmoot. Landelijk zijn bijna 6.000 middelbare scholieren verwijderd. Dit is een toename van 8,2 procent ten opzichte van het schooljaar ervoor. Vooral Zuid-Holland en Flevoland vallen op. In die provincies werden vorig schooljaar 1,1 procent van de leerlingen geschorst of verwijderd.