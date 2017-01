Raterink ziet nieuwe impuls bij Achilles

GROESBEEK - Mart Raterink wil nog niet opgeven ondanks de enorme achterstand die Achilles'29 heeft.

De verdediger ziet dat er wat is veranderd, mede door de vier nieuwe spelers.

"Dat geeft een nieuwe impuls. Als zij iets extra's kunnen brengen, is dat goed. Tegen NAC stonden we verdedigend prima en iedereen wil elkaar helpen. Tegen Helmond Sport hebben we uit gewonnen, dus laten we dat nog maar een keer doen. Het vertrouwen is er altijd. Het is lastig natuurlijk, want je verliest bijna alles."

Raterink miste enkele maanden van dit seizoen door een schouderblessure. "De eerste weken mocht ik alleen maar op de bank liggen en rusten. Ik voel me nu weer prima en heb weinig last meer. We staan toch zwaar onderaan en moeten een groot stuk overbruggen. We kijken van wedstrijd naar wedstrijd."