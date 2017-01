Lekker eropuit dit weekend? Dit zijn onze tips

ARNHEM - U wilt er dit weekend even uit, maar waar in de provincie is wat leuks te beleven? Omroep Gelderland helpt u een handje. Een greep uit het aanbod.

Vogels tellen in je tuin

Een ochtendje vogels tellen in je eigen achtertuin. Dat kan zaterdag en zondag tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Het is de bedoeling dat zoveel mogeljk mensen een half uur lang de vogels in hun tuin tellen. De resultaten kunnen worden doorgegeven op de website van de Nationale Tuinvogeltelling. Vorig jaar waren de huismus, koolmees en merel de meest getelde vogels.

Zie ook: website Nationale Tuinvogeltelling

Gelredag in Tiel

De Ridders van Gelre openen zaterdagochtend in het Flipje en Streekmuseum in Tiel het jaar van de archeologie in het museum. Voor het eerst is een bijzondere vondst van de opgravingen bij industrieterrein Medel te zien. Het gaat om een benen fluitje dat lang geleden gebruikt is om muziek te maken. Ridder René is van de partij om live verslag te doen van deze Gelredag op Radio Gelderland.

Zie ook: website Ridders van Gelre

Waan je in de spirituele wereld in Eibergen

In Eibergen kun je zondag naar het spirituele festival 'A place to be'. Je kunt naar lezingen, workshops en presentaties. Ook zijn er stands die je kun bezoeken en is er natuurlijk muziek, een hapje en een drankje zodat je in een ontspannen sfeer kan rondlopen.

Zie ook: website organisatie festival

Eerbetoon aan Wim Liebers

In Nijmegen wordt zaterdag een eerbetoon gehouden voor Wim Liebers. De Groesbeekse zanger, die vooral bekend was van The Sunstreams en de hit Aan de grens van de Duitse heuvelen, overleed vorig jaar maart. Het eerbetoon vindt zaterdagavond om 20.00 uur plaats in Café De Sportcentrale in Nijmegen.

Zie ook: facebookpagina concert

Safari Run bij Burgers' Zoo

Ga je liever iets sportiefs doen met het gezin, dan is de Safari Run bij Burgers' Zoo misschien wel wat voor jullie. Voor de kinderen is er een speciale welpen- en pandaloop door de bossen van landgoed Schaarsbergen. Ook zijn er speciale parcours voor de vaders en moeders. Voor degene die niet willen of kunnen hardlopen is er ook een safari walk.

Zie ook: website safaritrail

Tips van Esther

In het tv-programma UIT met Esther worden elke donderdag uitgaanstips gegeven voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland.

Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. Elk uur wordt de uitzending herhaald.