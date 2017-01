Rijstrook A1 richting Apeldoorn dicht na botsing tussen auto en busje

APELDOORN - Op de A1 richting Apeldoorn heeft donderdagmiddag bij Hoenderloo een botsing plaatsgevonden tussen een auto en een busje. Hierbij is ook een aanhangwagen gekanteld.

De auto is door de botsing op zijn kop geland. Het busje ligt op zijn zijkant.



Foto: Twitter Weginspecteur Peter

Door het ongeval is één rijstrook afgesloten. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat deze rijstrook tot minstens 18.00 uur dicht blijft. Er staat zo'n tien kilometer file. Het verkeer moet rekening houden met een vertraging van ruim een half uur.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Een ambulance is ter plekke.



Foto: Wiebe Penninga