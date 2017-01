Vegers maken straten in Dukenburg in Nijmegen schoon

NIJMEGEN - Als het aan de gemeenteraad van Nijmegen ligt, gaan vijf wijkvegers de wijk Dukenburg schoonhouden.

De bedoeling is dat er wijkteams komen met vaste vegers. Naast vegen zullen ze ook mensen op een positieve manier aanspreken op het achterlaten van hun afval. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt dat het schoonhouden van de openbare ruimte niet kan zonder de medewerking van bewoners.

Initiatiefnemer van het project is SP-wethouder Renske Helmer. Zij wil vijf vaste wijkvegers aanstellen om het stadsdeel schoon te houden. Helmer: 'Door een aantal vaste vegers in te zetten, blijft de openbare ruimte opgeruimd. Zo is een deel van het probleem van de grote hoeveelheid zwerfvuil opgelost. We gaan uiteraard kijken hoe deze aanpak bevalt. Als dit helpt, dan stellen we in de toekomst ook in andere stadsdelen wijkvegers aan.'