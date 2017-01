Droom 96-jarige komt uit: 'het was een onvergetelijke ervaring'

WARNSVELD - Een grote wens van Dick van Rikxoort (96) uit Warnsveld is uitgekomen. Hij mocht dinsdag tijdens het Tata Steel Chess toernooi in Wijk aan Zee toekijken bij een schaakpartij van zijn idool Magnus Carlsen.

Al zijn hele leven is Van Rikxoort een groot schaakfanaat. Ook nu hij in woonzorglocatie Huis ter Weegen in Warnsveld woont gaat hij iedere week naar de schaakvereniging. Daarnaast komen wekelijks vrijwilligers bij hem langs om te schaken.

Bewoners van Huis ter Weegen konden met kerst een wenskaart invullen. Iedere maand wordt er eentje vervuld en deze maand was het de beurt aan Van Rikxoort. Hij stapte in de auto met Judith Röttjers, hoofd welzijn van Domus Magnus, de overkoepelende woonzorgorganisatie, voor de 1,5 uur lange autorit naar zee. Hier kreeg Van Rikxoort een vip-behandeling en mocht hij de partij van de Zweed Carlsen bekijken. Carlsen speelde tegen de Nederlandse meester Loek van Wely en won. 'Dat ik zo dichtbij mocht komen, was voor mij een geweldige en onvergetelijke ervaring', aldus de 96-jarige.