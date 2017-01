Atlete Sifan Hassan laat EK indoor schieten

ARNHEM - Atlete Sifan Hassan uit Arnhem laat de Europese kampioenschappen (EK) indoor van maart aan zich voorbij gaan.

Ze traint sinds enige tijd in de Verenigde Staten en blijft daar om zich optimaal voor te bereiden op het outdoorseizoen, bevestigde de Atletiekunie donderdag. Hassan loopt in de VS wel enkele wedstrijden.

Eerder meldde ook Dafne Schippers het EK indoor in Belgrado te laten schieten. De nummer twee van de 200 meter op de Olympische Spelen loopt deze winter geen indoorwedstrijden om zich optimaal voor te bereiden op het zomerseizoen in de buitenlucht.

