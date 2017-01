De Graafschap huurt Robert Klaasen van Sparta en haalt Zweed op proef

DOETINCHEM - De Graafschap heeft zich versterkt met Robert Klaasen. De 23-jarige middenvelder wordt gehuurd van Sparta. 'Hij kan ons verder brengen.'

Klaasen moet voor meer balans zorgen bij het kwakkelende De Graafschap. In de hoofdmacht van Sparta speelde Klaasen weinig dit seizoen. Hij kwam tot nu toe vooral uit voor de beloften. De 23-jarige Amsterdammer werd door de Rotterdammers vorig jaar rond de winterstop overgenomen van het Belgische Kortrijk.

Technisch manager Peter Hofstede: 'We zoeken al vrij lang een goede controleur op het middenveld. Diemers heeft daar gespeeld, nu Smeets maar we hadden de juiste persoon nog niet echt gevonden. Onze trainer is enthousiast geraakt door de beelden van Klaasen. Het is iemand die het elftal bij elkaar houdt. Wij verwachten er wel wat van.'

Behalve Klaasen krijgt De Graafschap ook een speler op proef. Het is Linus Malmborg, een 28-jarige centrale verdediger. Beide spelers staan vrijdag al op het trainingsveld bij De Graafschap. Malmborg was ook al op proef bij Achilles'29 in Groesbeek, maar dat liep op niets uit. 'De verhalen verschillen daarover. Wat ik heb begrepen is dat ze hem niet konden betalen. Wij gaan kijken of hij goed genoeg is. Dat is het voordeel van een speler op proef', aldus Hofstede.

De verwachting is dat De Graafschap de komende dagen nog meer gaat doen op de transfermarkt. 'Dan moet je denken aan de zijkanten voorin, maar ook centraal in de verdediging', zegt Hofstede.

De Achterhoekers zijn bezig aan een dramatisch slecht seizoen. Ook onder de nieuwe trainer Henk de Jong gingen de eerste twee duels verloren.

Maandag komt de club uit Doetinchem weer in actie tijdens een uitduel tegen het eveneens laag geklasseerde Jong FC Utrecht.