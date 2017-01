Vervoersverbod Rees opgeheven

Foto: Archief Omroep Gelderland

MEGCHELEN - Het vervoersverbod voor pluimvee in Rees, net over de grens bij Megchelen in de Achterhoek, wordt opgeheven.

Het getroffen bedrijf is geruimd en ontsmet. Vanaf vrijdag daarom weer levend pluimvee worden vervoerd. Op het bedrijf werd op 27 december vogelgriep (H5N8) geconstateerd. Gevolg is dat dan in een straal van 10 kilometer geen pluimvee, mest, eieren en strooisel mogen worden vervoerd. Een deel van die zone ligt in Gelderland. Zie ook: Vogelgriep net over de Duitse grens

