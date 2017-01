Langere straf voor man die moeder doodstak

ARNHEM - In hoger beroep is een man van 31 uit Tricht tot een langere straf veroordeeld voor het doodsteken van zijn moeder.

Het hof in Arnhem veroordeelde hem tot vier jaar cel en tbs met voorwaarden. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Doodgestoken na ruzie

De man heeft bekend dat hij zijn moeder (66) in de nacht van 1 op 2 mei 2014 met een mes doodstak. Dat gebeurde na een uit de hand gelopen ruzie. Hij vluchtte na zijn daad met de pinpas van zijn moeder naar Duitsland. Hij had door psychische problemen een slechte verstandhouding met zijn ouders en moest het huis uit.

Net als de rechtbank en het Openbaar Ministerie acht het hof niet bewezen dat er sprake was van voorbedachten rade. Daarom wordt de man veroordeeld voor doodslag en niet voor moord.

Stoornis en verslaafd

Volgens het hof is de man sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Gedragskundigen hebben vastgesteld dat hij onder meer een schizofrene stoornis heeft en dat hij verslaafd is aan cannabis.

Om de behandeling zo snel mogelijk te laten beginnen, heeft het hof de tbs-behandeling onmiddellijk in werking gesteld. De man bevindt zich sinds kort in een kliniek. Hij is verplicht om de voorgeschreven medicijnen in te nemen en mag geen alcohol en drugs gebruiken.