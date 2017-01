Mega Piraten Festijn steekt voor het eerst de Waal over

NIJMEGEN - Via de mail en Facebook kregen ze verschillende verzoeken binnen om naar Nijmegen te komen. Dat doen ze nu. Het Mega Piraten Festijn is op zaterdag 25 maart voor het eerst te gast in Nijmegen.

René Froger, Jannes, Marianne Weber, Bökkers en een thuiswedstrijd voor Ronnie Ruysdael. Ze komen allemaal naar het Goffertpark. 'Op verzoek van inwoners van Nijmegen die ons hebben benaderd', vertelt Eddie Mensink, de drijvende kracht achter de reizende festivalkaravaan.

'Daar hebben alle grootheden al gestaan'

The Rolling Stones, Pink Floyd, U2, Bruce Springsteen en andere grootheden stonden er. Mensink voelt zich bevoorrecht dat zijn feestje op dat historische gras mag plaatsvinden. 'Daar hebben alle grootheden al gestaan. Dat wij daar nu ook tussen staan, vind ik heel bijzonder.' Aan de noordzijde van de Waal was het al verschillende keren een feest van Hollandse meedeiners in het Arnhemse stadion Gelredome.

De voorverkoop voor de eerste Nijmeegse editie is inmiddels begonnen. Het wordt het veertiende seizoen voor het Mega Piraten Festijn. De festivalkaravaan heeft elk jaar meerdere haltes in Nederland. Mensink: 'Het hielp natuurlijk dat Lukassen Produkties, één van de partijen binnen het MPF, ook gevestigd is in Nijmegen. Daar waren ze enorm enthousiast. We merken dat ons publiek mondig is geworden. Via social media bereiken ons veel geluiden.'

'We staan ook overal voor open. Als er iemand zich bij ons meldt met een locatie, daarvoor hebben we wel minimaal vier hectare grond nodig, en beschikbare dagen op de agenda, dan gaan we altijd even op onderzoek uit. Zo is het dus ook voor Nijmegen begonnen.'

Publiek is zelf de grootste artiest

Het Mega Piraten Festijn noemt zich met trots ‘Europa’s grootste meezingfeest’. De opzet van het Mega Piraten Festijn is al jaren ongewijzigd. Een groot aantal bekende artiesten treedt op, maar volgens de organisatie is de grootste artiest het publiek zelf. Ze zingen, lopen de polonaise, hossen of staan gewoon lekker met een biertje in de hand alles bekijken vanaf een plekje bij de tap.

Volgens Mensink en consorten zijn de Mega Piratenfestijnen geen feesten, maar vieringen. Vieringen van het piratenleven; vieringen voor de liefhebbers van deze zenders en vieringen van de (doorgaans) Nederlandstalige muziek.

Een indruk van hoe zo'n feestje kan verlopen: