Geen hennep en criminelen, wel illegale bewoning op camping

WINTERSWIJK MEDDO - De handhavingsactie die eind 2015 plaatsvond op recreatiepark Het Rommelgebergte in Winterswijk heeft volgens de gemeente geen misstanden aan het licht gebracht. Wel moet er aandacht worden besteed aan illegale bewoning.

Jarenlang werd het recreatiepark volgens Winterswijk getroffen door overlast. De aanwezigheid van hennepplantages, een criminele organisatie en het plaatsvinden van enkele geweldsdelicten was reden voor de inval eind 2015.

'De conclusie is dat bij de controle geen hennepkwekerijen of andere ongeregeldheden zijn aangetroffen', aldus Winterswijk. 'Wel werd er een wapen in beslag genomen, maar deze is na onderzoek weer aan de eigenaar teruggegeven.'

Illegaal bewoond

Het ondervragen van 181 personen tijdens de handhavingsactie leverde volgens Winterswijk wel resultaat op. 'Het leverde een duidelijk beeld op van wie er verblijven op het park en de aard van het verblijf', aldus de gemeente.

'Diverse recreatiewoningen bleken illegaal permanent bewoond te worden, met name door mensen met een Poolse nationaliteit.' Deze bewoners hebben, gedeeltelijk onder druk van een dwangsom, de woningen op het park verlaten.



Naar enkele twijfelgevallen van illegaal bewonen is in de loop van 2016 onderzoek gestart: 'In 2017 verwacht de gemeente ook deze problematiek opgelost te hebben', aldus Winterswijk.

