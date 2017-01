Elburg stopt met samenwerking Welzorg na klachten

ELBURG - De gemeente Elburg stopt per 1 februari aanstaande met de samenwerking met Welzorg. Volgens een woordvoerder van de gemeente moeten cliënten te lang wachten op goede zorg en kan het zo niet langer.

Uit een belronde van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere gemeentes in onze provincie problemen ondervinden met Welzorg. Bij de gemeente Nijkerk regent het boze telefoontjes en brieven over Welzorg. Afgelopen jaar kwamen ruim 200 klachten binnen over de aanbieder van zorghulpmiddelen.

Zo ook bij de gemeente Maasdriel. Volgens een woordvoerder gaan die daar voornamelijk over de slechte telefonische bereikbaarheid en langere levertijden. De gemeente is dan ook in gesprek met de instelling voor zorghulpmiddelen. Want zoals een woordvoerder zegt: 'Er zijn verbeteringen, maar nog niet voldoende.'

In Epe levert Welzorg ook hulpmiddelen en ook daar gaat het vaak niet naar wens. De gemeente laat weten de kwaliteit van dienstverlening van Welzorg in de gemeente ook nauwlettend in de gaten te houden. 'We voeren momenteel gesprekken met Welzorg om de dienstverlening te verbeteren omdat ook wij constateren dat de kwaliteit dienstverlening niet altijd aan het niveau voldoet wat de gemeente nastreeft.'

Na de berichtgeving over Ingeborg de Jong uit Nijkerkerveen - die al ruim een jaar op een juiste rolstoel wacht - kwamen meerdere reacties van andere cliënten met klachten over Welzorg binnen. Zo schrijft Arnold van Assem uit Nunspeet: 'Hetgeen ik met Welzorg heb meegemaakt is ongelooflijk. Vorige zomer heb ik door problemen met mijn handbike noodgedwongen thuis moeten zitten. En dat met dat mooie weer. Wekelijks bellen leverde niets op. Uiteindelijk een nieuw hulpmiddel aangevraagd. En hoop straks meet een nieuw hulpmiddel te kunnen rijden. Ik heb er mijn buik van vol!' Ook uit Apeldoorn kwamen negatieve reacties.

Toch is niet iedereen negatief over Welzorg. Zo schrijft Tamara Braamhaar: 'Geen negatieve ervaringen met Welzorg, Ok in het begin was de scootmobiel niet goed die de gemeente mij toe gewezen had maar ook dat heeft welzorg prima opgelost! Ze zijn altijd vriendelijk word altijd prima geholpen hoef nooit lang te wachten als er reparaties nodig zijn. Ik heb absoluut geen klachten en ben juist heel tevreden.'