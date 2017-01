'Ik denk dat Audrey Hepburn zich echt geschaamd heeft voor haar ouders'

OOSTERBEEK - Audrey Hepburn heeft waarschijnlijk veel last gehad van het fascistische verleden van haar ouders. Dat concludeert schrijfster Miriam Guensberg na onderzoek naar het leven van de van oorsprong Nederlandse actrice, die 24 jaar geleden overleed.

Guensberg heeft een roman over de jonge jaren van Audrey Hepburn geschreven. Het boek 'Het geheim van Audrey H.' wordt donderdagmiddag ten doop gehouden. Audrey groeide in de oorlogsjaren in Arnhem en en omgeving op. Haar vader zat in de oorlogsjaren in de gevangenis vanwege zijn betrokkenheid bij de fascistische beweging in Engeland, haar moeder verhuisde al voor het uitbreken van de oorlog naar Nederland.

Van Audrey Hepburn gingen jarenlang de geruchten, dat zij werk voor de Nederlandse verzetsbeweging had gedaan, maar vorig jaar concludeerde het Airbornemuseum dat daar geen enkel bewijs voor is. Miriam Guensberg gaat ervan uit dat Hepburn 'veel liever als slachtoffer uit de oorlog kwam dan als kind van daders', zo zei zij op Radio Gelderland tegen Rob Kleijs.

Luister hier het hele gesprek op Radio Gelderland: