Nog miljoenen nodig: nieuwe inzamelingsactie na brand toekomstige moskee Culemborg

Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - Zo'n 400.000 euro is er inmiddels ingezameld voor de moskee in Culemborg, maar de Islamitische Gemeenschap heeft nog veel meer geld nodig om een nieuw gebouw neer te zetten. Het voormalige zwembad, waar de moskee zou komen, ging in december in vlammen op. Daarom begint er vrijdagmiddag een driedaagse inzamelingsactie.

Het voormalige zwembad aan de Multatulilaan was voor 410.000 euro aangekocht door de Islamitische Gemeenschap Culemborg. Het gebouw was nog niet verzekerd. Volgens Hassan Barzizaoua van de Islamitische Gemeenschap is er 2 tot 3 miljoen euro nodig voor de nieuwe moskee. Veiling om geld in te zamelen Vandaag worden er vanuit de huidige moskee allerlei producten geveild die gratis ter beschikking zijn gesteld. Dan kan het bijvoorbeeld om een vliegticket naar Mekka gaan. Ook kunnen er donaties worden gedaan. De actie is via een livestream te volgen. Het geld is niet alleen nodig voor een nieuw gebouw, maar ook voor de sloop- en opruimwerkzaamheden van het verwoeste gebouw. De komende maanden zijn er nog meer inzamelingsacties. Zo zijn er plannen voor een benefiet-voetbaltoernooi met Culemborgse ploegen. Daar is nog geen datum voor vastgesteld. Het is ook nog niet duidelijk wanneer er begonnen kan worden aan de bouw van een nieuwe moskee.