Ongeluk door mobiel op de fiets

Foto: Pexels

NEEDE - Een fietsende jongen is donderdag in Neede achterop een stilstaande vrachtwagen gereden. Volgens wijkagent Michiel Herbrink was hij druk met zijn telefoon.

De jongen is nagekeken door ambulancebroeders. Hij is gewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 'Zorg dat je tijdens het fietsen bezig bent met het verkeer en niet met je telefoon', waarschuwt de wijkagent.