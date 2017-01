GelreDome mag zich weer voorbereiden op 25.000 feestgangers: Hard Bass uitverkocht

Foto: Screenshot uit officiele trailer Hard Bass

ARNHEM - Het heeft even geduurd, maar inmiddels is bekend gemaakt dat het dance-evenement Hard Bass in de GelreDome wederom uitverkocht is. Het feest vindt plaats op 4 februari aanstaande.

Vorig jaar was het feest in het GelreDome al wat vroeger uitverkocht, maar vast staat dat de thuisbasis van voetbalclub Vitesse ook tijdens de komende editie weer volgeladen zal zijn met swingende mensen. Er is namelijk geen enkel ticket meer te verkrijgen, zo meldt organisator b2s. Hard Bass geldt samen met Qlimax, dat jaarlijks in november in het GelreDome is, als de twee grote feesten in het muziekgenre hardstyle. Hardstyle is een ruigere vorm van housemuziek. Grote artiesten die er komen optreden, verdeeld in vier 'teams', zijn onder meer Brennan Heart, Noisecontrollers, Wildstylez, Phuture Noize en Minus Militia. Hard Bass vindt plaats op 4 februari van 22.00 uur ’s avonds tot 07.00 uur ’s ochtends. DJ Adaro, één van de dj's die hun draaikunsten gaan laten horen op Hard Bass, heeft er alvast zin in!