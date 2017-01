Beelden kunstenaar Casper Verborg laat werk zien in Museum Arnhem

ARNHEM - Beeldend kunstenaar Casper Verborg uit Arnhem mag vanaf dit weekend zijn kunsten vertonen in het Museum Arnhem. Komend weekend begint er in het museum weer een nieuwe reeks exposities onder de noemer 'Gelders Balkon'.

In de 30e editie van het Gelders Balkon exposeert Verborg een selectie van zijn werk dat in de afgelopen twee jaar is ontstaan.

Verborg woont en werkt in Arnhem. Hij ontvang onlangs de prestigieuze Sieger White Award 2016.

