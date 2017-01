Bewoners weer naar huis na plofkraak Didam, politie zoekt camerabeelden

Foto: Omroep Gelderland

DIDAM - Na de plofkraak bij de Rabobank in Didam is de politie op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden hebben van het incident. De kraak leidde ertoe dat zo'n 20 mensen uit hun huis moesten en winkels tijdelijk niet open konden. De bewoners mochten rond 12.00 uur weer terug.

In totaal gaat het om bewoners van ongeveer tien woningen. Zij werden opgevangen in het gemeentehuis. Ravage en explosief De plofkraak gebeurde woensdag rond 3.00 uur bij de bank aan de Wilhelminastraat en richtte een ravage aan. Vanwege een achtergebleven explosief moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) eraan te pas komen. De EOD nam het projectiel mee en bracht het op een veilige plek tot ontploffing. Stutten voor de veiligheid Op dit moment vinden nog stutwerkzaamheden plaats om zeker te zijn dat in de bank veilig gewerkt kan worden. Daarna gaat het sporenonderzoek van de politie van start. Getuigen hoorden vlak na de knal een auto hard wegrijden. Het is nog niet duidelijk hoeveel daders bij de plofkraak betrokken waren. Ook is er nog geen informatie over de auto. De politie heeft onder meer een buurtonderzoek gedaan. De politie roept getuigen op zich te melden. Zie ook: Tiental woningen ontruimd na vondst explosief ramkraak Didam