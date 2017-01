Eerbetoon in Nijmegen voor overleden zanger Sunstreams Wim Liebers

NIJMEGEN - In Nijmegen wordt zaterdag een eerbetoon gehouden voor Wim Liebers.

De Groesbeekse zanger, die vooral bekend was van The Sunstreams en de hit "Aan de grens van de Duitse heuvelen", overleed vorig jaar op 19 maart.

Het eerbetoon vindt plaats in Café De Sportcentrale in Nijmegen. The Moonlights zullen daar ook optreden. Angelien Liebers maakt daar deel van uit. Zij is de dochter van Wim Liebers. Ook Johnny Meijers, die samen met Liebers bij The Sunstreams zat, is van de partij. Het evenement begint om 20.00 uur.