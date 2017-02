Pokémon-vlogger is megapopulair

ARNHEM - Hij is mateloos populair op internet: Gio Lapian uit Arnhem. Zijn YouTube-kanaal Reversal, waarmee hij vlogt over Pokémon, heeft wereldwijd ruim 250.000 abonnees.

Inmiddels kan Gio leven van zijn vlogs, die veelal op de Geitenkamp worden opgenomen. En dat is handig, want toen hij aan zijn vloggende leven begon, was hij werkloos. Een opleiding rondde Gio nooit af. Hij is een selfmade man; zijn Engels verfijnde hij door te gamen en zijn avontuur op internet is eigenlijk een ongelukje.

'Het ontstond eigenlijk naar aanleiding van een probleem. Omdat ik goed was in het spel Knights and Dragons, werden mij tijdens het online gamen constant allerlei vragen gesteld. Dat was vervelend, dus op een gegeven moment zei ik: ik doe het wel in een video.'

Van het één kwam het ander, langzaamaan werden zijn video's opgepikt en groeide de populariteit van de Arnhemmer. Hij recenseerde games en had vlak voor de grote 'Pokémon-uitbraak' in juli vorig jaar al 100.000 'subs' (subscribers, ofwel: abonnees).

'Het spel explodeerde'

Toen de gekte rond Pokémon eenmaal uitbrak, ging het hard. De stap van het ene naar het andere spel was voor Gio een logische: 'Het was pure nostalgie, ik ben met Pokémon opgegroeid. Overal, en ook in Arnhem, explodeerde het spel.'

Het mobiele spel lijkt een stille dood gestorven, maar niets is minder waar. Gio: 'Als je zag hoeveel mensen Pokémon op het hoogtepunt speelden... 10 procent speelt het nog steeds, dat is nog steeds een heel groot aantal mensen.' Zijn fans zijn maar voor een heel klein deel afkomstig uit Nederland: 'Misschien 5 procent. Het is bijna allemaal internationaal.'

Dit is Gio's kanaal!