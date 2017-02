Erop uit in de natuur: Sterren kijken

ARNHEM - Wilt u er deze week een dagje op uit in de Gelderse natuur? Een selectie van de leukste Gelderse activiteiten vindt u hier:

Wandeling Diepenveen

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert IVN een wandeling. Deze vrijdag zal de wandeling plaatsvinden in Diepenveen. Er wordt verzameld op het Kerkplein.

Datum: 3 februari

Plaats: Deventer

Meer informatie: IVN

Foto: Regina Vastenhout

Mee op wintersafari

Natuurmonumenten organiseert een prachtige wandeling door het afwisselende winterlanschap op de Reeënberg en Hoeve Delle. De boswachter vertelt over de sporen die u zult tegenkomen. Ook wordt er uitgelegd hoe dieren in de winter aan hun voedsel komen. Trek stevige schoenen en warme kleren aan, want het wordt een stevige wandeling. Neem ook een verrekijker mee, want wellicht ziet u nog wilde zwijnen, reeën of herten.

Datum: 4 februari

Plaats: Loenen

Meer informatie: Natuurmonumenten

Foto: Jolanda Buitenhek

Sterren kijken in de Duursche Waarden

Wilt u genieten van een heldere sterrenhemel? Zaterdagavond kunt u sterren kijken in de Duursche Waarden. Voorafgaand wordt er een lezing gegeven die gemaakt is door de grootste sterrenkijkers ter wereld. Vervolgens kunt u de sterren zelf bewonderen. Deze activiteit is ook toegankelijk voor mindervaliden.

Datum: 4 februari

Plaats: Olst

Meer informatie: Staatsbosbeheer

Foto: Maurice van Seben