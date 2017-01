Na jaren weer een avondje theater met Jörgen Raymann

TIEL - Roeland Vis was al jaren niet meer in het theater geweest. Een avondje uit met Esther zag hij dan ook wel zitten. Samen gingen ze in Tiel naar een optreden van cabaretier Jörgen Raymann.

Jörgen Raymann, de 'Mister Sympatico' van de Nederlandse televisie- en theaterwereld, keert na drie jaar terug op het podium met zijn kenmerkende positieve energie en vele grappen. Hij wordt dit seizoen vijftig jaar en kijkt toch wel wat anders tegen het leven aan dan op zijn dertigste. In de voorstelling 'Zo kan het ook' is hij positief gestemd en filosofeert hij lekker tegen de draad in. De voorstelling van Jörgen Raymann is volgende week nog te zien in het theater in Winterswijk. 2 februari: Theater De Storm in Winterswijk Voor meer informatie kijk op de website van theater Winterswijk of van Jörgen Raymann.