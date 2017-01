Pak je kans: waarschijnlijk laatste dagje schaatspret in Gelderland

OOIJ - Schaatsers in onze provincie moeten hun kans snel grijpen als ze het ijs op willen. De dooi zet na deze donderdag toch écht in.

Vanaf vrijdag wordt in de loop van de dag flinke dooi voorspeld. En dus gingen op onder andere de Oude Waal bij Ooij veel schaatsers nog even het ijs op.

Schaatser Johan Jansen: 'Dit is echt de laatste kans. Drie jaar geleden heb ik voor het laatst op de schaats gestaan. Gisteren wilde ik ook al gaan, maar toen waren mijn schaatsen bot.'

Foto: Omroep Gelderland

Gonnie Wolters trekt ook nog even wat (ijs)baantjes. 'Het komt zo weinig voor dat we kunnen schaatsen en dit is waarschijnlijk de laatste dag dat we kunnen schaatsen.'

Schaatser Stefan Groothuis uit Empe maakte vamorgen nog een ritje over de Oude IJssel bij Empe/Voorst. Dat leverde werkelijk schitterende beelden op.

Ook in Doetinchem kan tegenover de Garonnedal nog worden geschaatst, meldt een luisteraar van Radio Gelderland. In Winterswijk gaat de natuurijsbaan open en ook op de ijsbaan in Terwolde kan nog steeds geschaatst worden.