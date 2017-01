UIT met Esther: Het theater in met Jörgen Raymann en snuffelen op de rommelmarkt in Arnhem

ARNHEM - Deze week plukte Esther iemand van de straat in Tiel. Samen gingen ze naar een voorstelling van Jörgen Raymann.

Na drie jaar is dit weer de eerste solo-voorstelling van Jörgen in de Nederlandse theaters. Jörgen wordt dit jaar 50 jaar en kijkt toch anders tegen de wereld aan dan toen hij 30 jaar was. Maar de cabaretier is positief gestemd en filosofeert in deze voorstelling 'Zo kan het ook' lekker tegen de draad in.

En verder deze week in UIT met Esther onder meer:

Een portret van de talentvolle kunstenaar Casper Verborg

Een kijkje bij de mega snuffelmarkt in het GelreDome

Kunst op straat in Lochem

Uitgaanstips voor de komende week

